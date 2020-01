Esquilino, arte letteratura attualità: evento dedicato al Rione XV

Mercoledì 5 Febbraio alle ore 18:00 presso il concept-space Medina Roma si terrà Esquilino Arte Letteratura Attualità, un evento dedicato al Rione XV.



L’artista Antonio Finelli, celebre per le sue prospettive e visioni emblematiche di Roma e dell’Esquilino in particolare, presenterà in anteprima alcuni lavori inediti della collezione La Luce di Roma.



Lo scrittore Carmelo G. Severino, architetto, urbanista, ricercatore nel campo dei fenomeni territoriali con focus sulle analisi storiche dei processi formativi delle realtà urbane, presenterà il suo libro recentemente pubblicato dalla casa editrice Gangemi Editore: ROMA. ESQUILINO 1870-1911. L’autore propone un excursus storico sulla vita del territorio.



Con l’intervento di Emma Amiconi, Presidente Fondaca, si completa una serata all’insegna della cultura e dell’attualità, in cui si intrecciano la storia urbanistica e architettonica del Rione con le vedute di Finelli, idealizzate e filtrate della presenza umana.