Roberta Papponetti presenta Espressionismo del colore

Il 12 Dicembre presso la Azzolino Art Gallery, il VQ Point della Capitale, inaugurerà la mostra di Roberta Papponetti. Roberta Papponetti è una pittrice abruzzese la cui produzione artistica è molto apprezzata non solo in Italia, ma anche all’estero. Questo successo va ricercato nello stile di questa artista che risulta essere raffinato, emozionale, intenso ed esuberante.



Queste caratteristiche vengono ottenute da Roberta Papponetti sfruttando le qualità espressive del colore il quale, possiamo affermare con sicurezza, ricopre un ruolo da assoluto protagonista nelle sue opere. Quanto sia importante il colore lo possiamo constatare in un’opera come “Cromie”, una sorta di dichiarazione programmatica in cui è proprio la ricerca tonale ad esprimere compiutamente il mondo dell’artista in una composizione astratta.



Anche quando viene usato un linguaggio tendenzialmente figurativo (che conforma la maggior parte della produzione di Roberta Papponetti) la struttura disegnativa fa un passo indietro per liberare completamente le potenzialità del colore e non limitarle entro una struttura rigida.



Così l’arte di Roberta Papponetti è la risultante di valori cromatici puri, demandati di comunicare al mondo l’interiorità dell’artista. Perché anche se Roberta Papponetti si occupa soprattutto di vedute e di paesaggi, la pittrice tende costantemente al superamento della realtà fenomenica a favore di una visione in cui la componente emotiva e spirituale diviene assolutamente rilevante ai fini della rappresentazione.



Tutte queste premesse sul piano dell’esecuzione vanno rapportate a diversi gradi di astrazione formale che possono essere rilevati nelle opere di Roberta Papponetti. Nelle sue opere la stesura si fa materica, carica di valori emozionali e simbolici nell’unità cromatica di tutta la superficie del dipinto.



Ingresso libero

Orari apertura galleria:

Dal martedì al venerdì 11 -13, 16 -19

Recapito galleria: 377.450.06.04





Per maggiori informazioni:

info@venderequadri.it



www.venderequadri.it

