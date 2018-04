L'Associazione ScienzImpresa propone un pomeriggio dedicato ai ragazzi che vogliono scoprire i segreti più affascinanti del nostro pianeta. In collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica, la Regione Lazio, l' Associazione ONLUS La Torre del Fiscale, Demetra Società Cooperativa e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" presenta, sabato 21 aprile p.v. nell'Area di Tor Fiscale, l'evento “Esploratori delle Ere Preistoriche”.



Con il laboratorio dello scavo i giovani paleontologi potranno imparare a catalogare i fossili, distinguendo ere ed ecosistemi a cui appartengono i reperti scoperti proprio da loro.

Il laboratorio di vulcanologia si concentrerà sull'analisi della struttura interna dei vulcani e sui meccanismi che fanno scaturire le eruzioni, che da miliardi di anni modificano giorno dopo giorno la crosta terrestre. E alla fine... ogni piccolo vulcanologo potrà far eruttare il suo vulcano!





Quando? Sabato 21 Aprile 2018 tra le 14:00 e le 19:00



E' fortemente consigliata la prenotazione all'indirizzo mail eventi@scienzimpresa.com

specificando le fasce orarie ed i laboratori di interesse tra quelli qui elencati:





Laboratorio di PALEONTOLOGIA

Orari di Inizio: 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00

Durata attività: 1 h

Età consigliata: 3-12 anni



Laboratorio di VULCANOLOGIA

Orari di Inizio: 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00

Durata attività: 1 h

Età consigliata: 3-12 anni





Dove? Area di Tor Fiscale del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Riferimento: via dell'Acquedotto Felice, 120

| Info Point Ente Parco | Metro A Porta Furba



! Parcheggio consigliato su via di Torre Branca !



[Clicca qui per visualizzare la mappa]

[Clicca qui per avere informazioni su come raggiungerci]



E' richiesto un contributo per la partecipazione ai laboratori.

L'impegno che l'Associazione ScienzImpresa mette in quello che propone è sempre tanto, come chi li conosce avrà verificato. Questo permette all'Associazione di continuare a fare divulgazione scientifica. Contributo a laboratorio: 5 € - Sconto di 1 € con Carta Amici del Parco









Per informazioni su tutte le attività dell'Associazione è possibile consultare il sito: http://www.scienzimpresa.com/



Per restare sempre aggiornati sulle novità scientifiche e sulle nuove scoperte nel mondo della Scienza, consigliamo di mettere "mi piace" sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ScienzImpresa



Per informazioni o aggiornamenti sull'evento Esploratori delle Ere Preistoriche c'è una pagina apposita sul sito: http://www.scienzimpresa.com/eventi/

Gallery