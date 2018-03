“Esopo tra Favola e Musica... e la storia continua

Musiche di S. Schembari



Roberta Grenci, voce recitante



Millennium ensemble

Fabio Angelo Colajanni, flauto e ottavino

Massimo Lamarra, oboe

Salvatore Schembari, clarinetto

Paolo De Gasperis, corno

Gaetano Lo Bue, fagotto





D opo il successo delle prime favole musicali ispirate a quelle omonime di Esopo, ho voluto scriverne altre tre conservando le stesse finalità didattiche e musicali.

Come le prime, anche queste favole: “La rana e il bue”, “La volpe e il taglialegna” e “La zanzara e il leone”, si prefiggono l’obiettivo di far conoscere gli strumenti musicali, la musica in senso lato e di trasmettere una morale ancora oggi molto attuale.

Gli strumenti utilizzati sono sempre quelli del quintetto di fiati: flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto, ma gli stessi musicisti utilizzeranno anche qualche strumento etnico, come ad esempio la raganella, la frusta e tre guiro zoomorfi di diversa grandezza che imiteranno il gracidio delle rane nello stagno.

Inoltre alcuni strumenti imiteranno i versi degli animali producendo suoni onomatopeici; il clarinetto farà il verso del bue e addirittura la sola ancia dell’oboe darà voce alla zanzara, mentre il corno eseguirà dei richiami di caccia alla volpe.

Naturalmente un ruolo di primissimo piano è affidato alla voce recitante a cui, oltre alla narrazione, è affidato anche il canto della simpatica canzone della zanzara.

Insomma anche stavolta ho cercato di fare del mio meglio e non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon viaggio nel nostro fantastico “Mondo delle favole”.

L’autore

Salvatore Schembari







