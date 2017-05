Esklan Art's Factory | premiere | Ode all'uomo fragile

Giovedì 25 Maggio torna protagonista di Roma la tanto attesa Esklan Art's Factory, giovane compagnia d'autore diretta e coreografata da Erika Silgoner, ed il palco del Teatro Greco si prepara ad accogliere un'imperdibile nuova creazione. Danzatrice di eleganza assoluta, insegnante di rara sensibilità ma sopratutto coreografa tra le più creative ed innovative del panorama nazionale ed internazionale la Silgoner è nota per il suo inconfondibile timbro che riesce a rapire lo spettatore in un susseguirsi di momenti coreografici perfettamente concatenati dove la consistenza del gesto si fa melodia del movimento guidando i danzatori con uno stile unico in una continua ricerca coreografica. La Premiere romana, fortemente voluta dalla coreografa dopo i numerosi successi ottenuti quest'anno all'estero con le passate produzioni, vedrà Esklan in scena al Teatro Greco giovedì 25 Maggio alle ore 21, con lo spettacolo in unico atto "Ode all'uomo fragile". Lo spettacolo è un'indagine sull'incapacità ormai dilagante di ascoltare l'altrui pensiero, sull'inabilità di gioire di successi che non siano i propri o di ammettere l'altrui valore per la paura di uscirne con il proprio ego in frantumi. Conduttore delle dinamiche è il mediocre per eccellenza, colui che si cela dietro un'apparente sicurezza. In scena provoca, giudica, mortifica e, senza scrupolo, ferisce gli altri protagonisti da lui etichettati come inutili e mediocri, diventando così portavoce di un'attitudine disarmante e distruttiva… atteggiamento ormai largamente diffuso. Egli rappresenta quella tipologia d'uomo in continua ricerca di conferme, avido di lusinghe e mai disposto ad elargirne. Questo non volersi mettere in discussione, questa ingenerosità di fondo, mette in luce una società ormai spaventata dal confronto, insicura rispetto al proprio valore, abituata ad aver paura. Mollemente adagiati su una vita che critichiamo e che vorremmo cambiare, ma della quale ci accontentiamo... perché rivoluzionarla ci metterebbe davanti ad uno specchio, quello specchio che il nostro conduttore ritrova in ogni persona che attacca, quello specchio in cui puntualmente ritrova il vero ESSERE insignificante, l'unica persona della quale ha realmente paura, SE STESSO. Protagonisti della serata saranno i danzatori della compagnia: Chiara Corradi , Noemi Dalla Vecchia, Gloria Ferrari, Salvatore Alicata, Andrea Di Matteo, Giacomo Perfetti ed Antonio Taurino. Con un fantastico disegno luci di Daniele Davino. Biglietti: Intero 15 euro, Ridotto 10 euro, Convenzione gruppi, Info e prenotazioni: ☎ 06 860 75 13, www.teatrogreco.it, info@teatrogreco.it Facebook: @esk.arts , tel. 340 3738306

Gallery