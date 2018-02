Escursione per famiglie sui monti Lucretili

Semplice e simpatica escursione di montagna a poca distanza da Roma, adatta ad adulti e bambini dai 7 anni, organizzata da ArTér Onlus.

Il percorso attraversa strette valli boscose e raggiunge le praterie d’altura.

Partendo da Roccagiovine, si sale nel bosco fino alla sella del Prato delle Forme. Da qui si risale nel bosco fino alla Fonte Capitello alta, da cui si gode un panorama su parte dei monti della zona e sui pianori sottostanti.

In 10 minuti si scende poi alla fonte Campitello, circondata dai prati su cui si farà la sosta per il pranzo.

Ritorno per la stessa via.



La guida proporrà alcuni momenti e attività di osservazione dell'ambiente naturale.



Quota di partenza: 650m.

Quota massima: 1050m.

Durata stimata complessiva del cammino:

andata: 1h 45'

ritorno: 1h 30'

Difficoltà dell'escursione: E (escursione semplice).



Coordinate del punto di partenza: 42°03'00.6"N 12°53'17.7"E



Equipaggiamento da escursionismo:

- scarpe da trekking con suola antisdrucciolo,

- zaino con acqua e cibo,

- un cambio,

- mantella impermeabile (poncho),

- un sacchetto per portare i propri rifiuti a valle,

- abbigliamento sportivo e comodo adeguato alle condizioni meteo.



L'escursione può essere cancellata fino al giorno prima in caso di previsioni meteo avverse.



Costi:

€8,00/adulto

€4,00/ragazzo (7-16 anni)

È necessaria l'iscrizione all'Associazione ArTér (€15,00 annui), nel caso di nuclei familiari basta l'iscrizione di un membro.



Per partecipare è necessaria la prenotazione entro venerdì 23 febbraio:

- telefonando a Marco: 329 4097620

- scrivendo un'email indicando anche un numero di telefono a: arter.italia@gmail.com



Numero massimo di partecipanti: 15