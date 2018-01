L'antica Monterano

Escursione semplice, divertente ed interessante per famiglie con ragazzi e bambini dai 7 anni, organizzata da ArTér Onlus.



Partendo dalla cascata Diosilla si segue un bel sentiero nel bosco fino ad una polla di acqua sulfurea. Da qui si risale la collina fino ai resti dell'antica Monterano. I ruderi degli edifici rimasti fanno di Monterano una città fantasma, un luogo che affascina ragazzi ed adulti.

Dopo un po' di tempo disponibile per esplorare il sito, si ritorna al punto di partenza.

Nel corso dell'escursione la guida proporrà piccoli giochi e attività che aiutino a comprendere e percepire meglio l'ecosistema attraverso cui si cammina.



Difficoltà dell'escursione: E (escursione semplice).



Equipaggiamento da escursionismo:

- scarpe da trekking con suola antisdrucciolo,

- zaino con acqua e cibo,

- un cambio,

- un sacchetto per raccogliere i propri rifiuti,

- abbigliamento sportivo e comodo adeguato alle condizioni meteo.



L'escursione può essere cancellata fino al giorno prima in caso di previsioni meteo avverse.



Costi:

€8,00/adulto

€4,00/ragazzo (7-16 anni)

Almeno un familiare deve essere socio dell'Associazione ArTér Onlus. È possibile associarsi contestualmente all'escursione (€15,00 annui).



Appuntamento alle ore 10.00 presso il parcheggio Diosilla nella Riserva naturale di Monterano. Coordinate: 42°07'54.2"N 12°05'22.6"E

L'escursione è previsto che termini alle 14.30.



Per partecipare è necessaria la prenotazione:

- telefonando a Marco: 329 4097620

- scrivendo un'email indicando anche un numero di telefono a: arter.italia@gmail.com



Numero massimo di partecipanti: 15