Da Roma a Fiuggi: in bici lungo la ferrovia dismessa. L'evento in programma il 4 e 5 marzo ha l’obiettivo di far conoscere ai ciclisti il vecchio tracciato della ferrovia dismessa Roma-Fiuggi. In bici lungo i tracciati delle ferrovie dimenticate fino alle terme di Pompeo a Ferentino (FR). In sella alle vostre bici potrete riscoprire itinerari perduti, scorci e paesaggi mozzafiato, nella stupenda cornice del Lazio e nella splendida Ciociaria, senza bisogno di andare troppo lontano dalla grande città.

MEZZI CONSIGLIATI: In mountain bike o ibrida con cambio di velocità; oppure in bici preferibilmente pieghevole (cambio di velocità con almeno 6 rapporti). il percorso è stato interamente testato con brompton a 6 marce. Organizzato: da FIAB Roma NaturAmici, in collaborazione con l’associazione FIAB Roma Ruotalibera ed altre realtà ciclistiche.

Grazie ai negozi di bici, che gentilmente si sono offerti come sponsor, ad ogni partecipante verrà dato in regalo un gadget utile per la bici (abbigliamento sportivo, borracce, e simili). Il percorso, censito da molte riviste, tracciato da associazioni ciclistiche appartenenti alla FIAB è conosciuto anche grazie agli eventi in "brompton" organizzati da Andrea Bancale, ovvero "Zio Bici", rinomato negozio di Roma.



PROGRAMMA

SABATO 4 MARZO: Appuntamento per tutti al binario 1 ore 8.00 della Stazione Termini dove i partecipanti incontreranno il rappresentante dell'azienda "Foreverliving" Giorgio Bonomo che, oltre ad offrire gli integratori all'aloe vera, rigorosamente naturali, per aiutare a sostenere lo sforzo fisico del cicloviaggio, li accompagnerà curando anche il servizio fotografico. Da li tutti a bordo del treno regionale delle ore 9.14. per scendere alla fermata di Colleferro dove si arriverà alle 10.04.

Dopo aver pedalato per circa 2,5 km su strada, i partecipanti si immetteranno su sterrato per circa 8 km ammirando la selva\riserva di Paliano. Arrivati all'omonima stazioncina, attualmente convertita in un modernissimo bar, ha inizio la pista ciclabile asfaltata che verrà percorsa per circa 30 km in apprezzabile dislivello sino a Fiuggi.

Sul tragitto si incontraranno le antiche stazioncine di: Acuto, Serrone, Piglio. Proprio a Piglio, sempre sulla pista, prevista una lunga sosta presso la trattoria Lolli, che, oltre a deliziare gli ospiti con un sontuoso pranzo in convenzione (prezzo: euro 15) a base di prodotti genuini di grande qualità, servirà il rinomato "Cesanese del Piglio", che si potrà gustare senza limiti, insieme al dolce della casa. Ad ogni modo, chi vorrà potrà optare per il pranzo al sacco.

Di lì, entro breve, i ciclisti aariveranno a Fiuggi per proseguire, su strada aperta al traffico, passando per l'incantevole Lago di Canterno dove ci sarà occasione di "navigare" con le bici lungo la panoramica ciclabile. Tutti si dirigeranno infine alla meta: la meravigliosa "Città Termale di Pompeo e l'Hotel Fontana olente".

Ognuno provvederà per sé, in base alle proprie esigenze, una cena “al sacco”.

Ecco in sintesi le tappe del percorso:

ore 10.06: Arrivo alla stazione di Colleferro-Segni-Paliano (operativa\attuale\funzionante);

ore 11.15: Stazioncina (ex) di Paliano con sosta al bar "7000 caffè" con aperitivo e visita all' interno;

ore 12.15: Stazioncina (ex) di Serrone dove ci potremo rifornire a pagamento della famosa acqua minerale;

ore 13.00: Pranzo a Piglio presso la trattoria Lolli;

ore 14.40: Stazione (ex) di Piglio;

ore 15.10: Stazione(ex)di Acuto;

ore 15.30: Fiuggi (ex);

ore 16.00: Lago di Canterno;

ore 16.20: Transito nel borgo di Porciano in direzione Ferentino;

ore 17.00: Arrivo alla splendida città dello sport a Ferentino, alle terme di Pompeo, dove potremo rilassarci fino alle 19.00 con spa, piscina, bagno turco etc...



DOMENICA 5 MARZO:

COLAZIONE presso le terme di Pompeo, dove potremo fruire della s.p.a., palestra e piscina.

CONVEGNO SULLA CICLABILITA'

Domenica 5 marzo

Ore 11,30 presso la Sala convegni dell’Hotel Fontana Olente di Ferentino



PROIEZIONE DI SLIDE SULLA STORIA DELLE FERROVIE. RELATORI : Tullio Berlenghi, ambientalista, esperto di mobilità ciclistica (Ferrovie Dimenticate) "La strada - tutta in salita - per una mobilità sostenibile"

Lorenzo Maria Sturlese (CICLABILITA');

Alfredo Giordani (VIVINSTRADA);

Sven Otto Scheen (Ciclabile Tevere fino al mare);

Teano Giuseppe (Bike Square\Volontari ciclabile Tevere).

ARGOMENTI TRATTATI:

1) Ferrovie dimenticate con la proiezione di slides espositive a carattere storico;

2) Ciclabilità con riferimento alle problematiche della Dorsale Tevere - proseguimento fino al mare;

3) Sicurezza stradale.

ORE 13.00: PRANZO PRESSO LA STRUTTURA

POMERIGGIO: attività ricreative in s.p.a., palestra, relax ecc. fino alle ore 19.30

"Fuori programma - assicurano gli organizzatori - abbiamo in serbo grandi e straordinarie sorprese".

Orario previsto del rientro a Roma: ore 20.00

OCCORRENTE PER PARTECIPARE - Livello medio di allenamento, simpatia, spirito d’avventura, CASCO, BORRACCIA, legaccio con lucchetto antifurto (Kriptonite o altro), camere d’aria di ricambio, per gonfiaggio e materiale per riparare le forature, guanti invernali, giubbino catarifrangente, luci come previsto dalla normativa vigente (anteriore fissa e posteriore lampeggiante), kit multitool per riparazioni (reperibile anche da decathlon), bici in buono stato di manutenzione, pressione delle gomme adeguata alle caratteristiche del fondo stradale.

Per partecipare, max 60 persone, contattare

Mario Girolami: valerchia@gmail.com; cell: 3284342771

Michele Pellegrino: michelepellegrino1973@gmail.com; cell 3472295994