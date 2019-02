M.C. Escher al Teatro Palladium

Venerdì 15 marzo, al Teatro Palladium, la fotografa e docente Patrizia Genovesi porta tutti i visitatori alla scoperta del meraviglioso mondo di M.C. Escher attraverso le vicende personali del grande artista, la sua opera e il sorprendente rapporto che lo lega alla musica di Johan Sebastian Bach.

L’evento è per tutti, per chi conosce Escher, per chi ne è attratto e vorrebbe approfondire i segreti della sua opera, per chi, per la prima volta, si avvicina a questo artista straordinario.

I lavori di Escher sono opere d’arte e intuizioni matematiche applicate a forme sorprendenti. Molti concetti matematici fornirono metafore visive alla sua arte. Escher s’impegnò nei problemi della forma e della tassellatura del piano, ma non eseguì l’investigazione secondo la maniera numerica, algebrica e analitica dei matematici, ma lavorò sul campo sperimentale. Sfruttò la percezione visiva e tattile delle immagini che incideva. Realizzò illusioni, figure impossibili, suddivisioni inimmaginabili del piano euclideo, disegnò specie minerali, vegetali e animali. Riuscì a connettere la facoltà umana di percepire la profondità dello spazio con la padronanza della prospettiva del disegnatore.

“Mi sentii spinto a smettere d’illustrare il mio ambiente più o meno diretto e realistico e ad abbracciare quello delle mie visioni interne” M.C. Escher.

Chi è Patrizia Genovesi

Fotografa professionista, docente di fotografia, divulgatrice di materie artistiche. Fotografa certificata Google.

Patrizia Genovesi è attiva nella progettazione, creazione e organizzazione di eventi ed esposizioni che sfruttano le sinergie della fotografia con altri linguaggi di espressione comunemente pensati come distanti, come la musica sinfonica, il cinema, la tecnologia digitale e l’architettura, ma anche la pittura e le arti visive.

E’ attiva nella formazione professionale ed accademica e nella divulgazione della cultura fotografica attraverso seminari e conferenze sui principali temi inerenti il mondo dell’immagine.

M.C. Escher al Teatro Palladium, date

Appuntamento venerdì 15 marzo ore 20.30

TEATRO PALLADIUM – ROMA

Piazza Bartolomeo Romano, 8 – 00154 Roma

Biglietti: 10 euro

