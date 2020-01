Erotic Lunch, speciale San Valentino

Un evento speciale Erotic Lunch per celebrare la notte più romantica dell'anno o per renderla più controversa che mai! L'Erotic Lunch come sempre è pronto a stupire e incantare con un percorso sensoriale unico. Cibo e sensualità passano attraverso le stesse strade. Un menu tutto da gustare con le mani, a cura della nostra chef Makima.

Cibo e eros sono due fonti di piacere indissolubilmente connesse e non è solo metafora. Le parole sono le stesse: si può restare digiuni, avere fame, essere cotti a puntino. Ci nutriamo dell’altro, lo mangiamo di baci, divoriamo con gli occhi, veniamo divorati dalla gelosia! Cibo e parole accendono la passione. Venite a scoprire come vi cuciniamo il peccato



L’ Erotic Lunch è una cena-spettacolo che intreccia un pranzo di cinque portate a performance d’arte, teatro, reading, clownerie, bodyart, poesia, musica. Un’esperienza multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli.

Progetto artistico e regia Senith

Drammaturgia collettiva e performer: Black Angel, Chapò, Electra, Senith

Drammaturgia del gusto: Chef Makima



INFO E BOOKING:

Prenotazione necessaria

Tel +393392285458

eroticlunch.dinner@gmail.com



Rumah | Largo venue

Via Biordo Michelotti 2

( ang. Via Biordo Michelotti - Gattamelata/Ex Snia)

Fermata Malatesta (Metro C). Notturni : N12 e N28.

Parcheggio In zona, sull’evento i nostri consigli dove parcheggiare.

www.largovenue.com

Gallery