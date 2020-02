Erotic Lunch, San Valentino alternativo e "piccante" a Roma

Una serata dedicata al piacere, nella giornata che celebra l’amore. Erotic Lunch festeggia il sentimento con un San Valentino alternativo.

Venerdì 14 febbraio al Rumah | Largo Venue a Roma (ore 20.30), andrà in scena la cena spettacolo più controversa che mai dove l’arte incontrerà il cibo e il godimento la perdizione. Sarà un percorso sensoriale unico perché la carnalità e il gusto percorreranno le stesse strade, mentre i dettagli regaleranno il vero orgasmo.

Per Erotic Lunch un’atmosfera ancora più speciale, proprio in occasione di San Valentino: il rosso della passione colorerà l’atmosfera di pathos e mistero per un brivido di piacere estremo, a partire dalla particolarità della cena da gustare con le mani. Le sfiziosità culinarie, preparate dalla Chef Makima, si alterneranno a momenti dedicati alle performance d’arte, al teatro, al reading, alle clownerie, alla body art, alla poesia e alla musica. In scena la sensualità degli artisti Chapò, Electra, Senith, che è anche ideatrice e regista del progetto, e di Black Angel, coreografo e danzatore specializzato nella danza sui tacchi per aggiungere un pizzico di eccitante follia. Sarà un’esperienza attenta ai particolari, perché è solo attraverso questi che si può raggiungere l’appagamento sensoriale.

Biglietto d’ingresso €35. È consigliabile la prenotazione, inviando un messaggio dalla pagina Facebook di Erotic Lunch o via mail a eroticlunch.dinner@gmail.com o al numero +393392285458.