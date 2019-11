Erotic Lunch - I frutti del peccato

Continua la trilogia dell' Erotic Lunch, tra le mura private di Rumah, e sarà la volta dei Frutti del Peccato.

Sebbene mangiare sia necessario, mangiare con gusto è peccato. Le salse inducono al vizio, i cibi proibiti conducono alla perversione, gli ingredienti afrodisiaci spalancano le porte della lussuria. Se godere a tavola in buona compagnia è peccato, per dissuaderci dal vizio fioriscono storie, miti, leggende, mostri che ci conducono alla follia. La lussuria si cucina, si odora, si assaggia, si condivide.



L’ Erotic Lunch è una cena-spettacolo che intreccia un pranzo di cinque portate a performance d’arte, teatro, reading, burlesque, clownerie, bodyart, poesia, musica. Un’esperienza immersiva e multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli. Gustare, osservare e ascoltare saranno magicamente fusi in un unico percorso.



Progetto artistico e regia Senith

Drammaturgia collettiva e performer: Daina, Dylan, Electra, Senith

Drammaturgia del gusto: Chef Roberta Lucibello



INFO E BOOKING:

Prenotazione richiesta

Tel +393392285458

eroticlunch.dinner@gmail.com



Rumah | Largo Venue

Via Biordo Michelotti 2

( ang. Via Biordo Michelotti - Gattamelata/Ex Snia)

Fermata Malatesta (Metro C). Notturni : N12 e N28.

Parcheggio In zona, su www.largovenue.com i nostri consigli dove parcheggiare.

