Erotic Lunch, i frutti del peccato

Da diversi anni, gli appuntamenti Erotic Lunch creano dei percorsi sensoriali completamente immersivi per i suoi ospiti, dove gustare, osservare e ascoltare sono magicamente un unico percorso; dove le arti del teatro, della danza, della performance e della musica, sono strettamente intrecciate dal punto di vista drammaturgico.



Il cibo nasconde in sé storie e segreti, antiche tradizioni, mitologie, leggende, dannazioni e passioni che Erotic Lunch vi racconta durante una cena-spettacolo unica e inusuale. Sebbene mangiare sia necessario, mangiare con gusto è peccato. Le salse inducono al vizio, i cibi proibiti conducono alla perversione, gli ingredienti afrodisiaci spalancano le porte della lussuria.

Se godere a tavola in buona compagnia è peccato, per dissuaderci dal vizio fioriscono storie, miti, leggende, mostri che ci conducono alla follia. La lussuria si cucina, si odora, si assaggia, si condivide.



L’Erotic Lunch è una cena-spettacolo che intreccia un pasto di cinque portate a performance d’arte, teatro, reading, burlesque, clownerie, bodyart, poesia, musica. Un’esperienza multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli.

Per la prima volta l'Erotic Lunch sarà al Match Retaurant, per creare un inusuale connubio tra le sue malìe e quelle dei sapori dello Chef.



Note: Posti limitati

Infoline e Prevendite

339 4642099 – 331 8016949



Progetto artistico e regia: Senith

Drammaturgia collettiva e performer: Chapò, Daina, Dylan, Electra, Senith.

in collaborazione con Amanthy

