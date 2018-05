Morsi d'arte e di eros. Erotic Lunch nelle gallerie sotterranee per assaporare il piacere

Un morso d’arte e un morso di eros, in un luogo carico di storia e fascino. Tra arte ed eros, un appuntamento speciale che abbinerà il piacere alla scoperta. Di sé, degli altri e del nostro passato, attraverso un percorso itinerante in cui guide speciali saranno desiderio e stupore.

Domenica 27 maggio l’Erotic Lunch si sposta alla galleria d’arte “Polmone Pulsante”, nel cuore di Rione Monti a Roma (Salita del Grillo 21), per un’esperienza unica e ammaliante in compagnia delle meravigliose opere dello scultore Saverio Ungheri, di appetitose degustazioni e di intriganti performance teatrali. Un evento artistico-performativo che accompagnerà il pubblico sottoterra, tra mura del I secolo d.C., pozzi misteriosi, scale cieche, opere d'arte pulsanti, sculture in movimento e luci misteriose. Le gallerie sotterranee saranno popolate dalle “affascinanti creature” che prenderanno per mano gli ospiti, in un vortice di teatro, danza, musica, body painting e performance art, sempre sul filo del piacere e dell’eros.

In questo viaggio davvero particolare saranno Alice Moon, Candy Paradise, Electra, Marlene T, Senith (che cura anche la regia), con la partecipazione della violinista Francesca Trovato, a condurre per mano, passo passo, gli spettatori.

“Daremo un morso all'Erotic Lunch che si fa arte, in un percorso itinerante che scende nelle ventre della terra, così come nel ventre del piacere, e porta a scoprire il desiderio tra antiche mura del primo secolo d.c., scale cieche, pozzi profondi, sculture in movimento e luci misteriose – spiega la regista Senith - Le gallerie sotterranee saranno popolate dalle affascinanti creature che prenderanno per mano gli ospiti”.

Al mistero peccaminoso di Erotic Lunch si unisce dunque la suggestiva location del “Polmone Pulsante”, il centro promozionale delle arti e della ricerca nato nel 1976 su iniziativa dello stesso Ungheri, artista eclettico che fondò alla fine degli anni ’50 il movimento “astralista”, e della moglie con lo scopo di promuovere artisti giovani e meno giovani ed organizzare seminari, ma anche premi letterari di poesia, mostre collettive e personali e retrospettive commemorative.

Un luogo in cui si respira arte e cultura sperimentale, scrigno prezioso dello straordinario patrimonio di arte e di vita dello stesso Ungheri, la cui ispirazione resta “il movimento", quello che è dentro ciascuno di noi, meccanico, ma anche spirituale e appunto, umano, movimento senza il quale non c'è vita, movimenti di cose, oggetti ma anche di idee.

I momenti di performance saranno tre si svolgeranno in turni per un massimo 15 persone a turno alle ore 18, ore 19.30 e ore 21. Costo 15 euro.

Prenotazioni attraverso mail a info@polmonepulsante.it o via whatsapp al numero 380 5434403.