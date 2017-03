Erotic Lunch all'HulaHoop

Eros e passione, perversione e lussuria. Mangiare con gusto è peccato. Dominare la volontà è impossibile. Abbandonarsi al travolgimento del sentire è follia demoniaca. Opporsi è inutile di fronte alla passione che, se pur spaventosa, è troppo allettante per resisterle. E allora non resta che spalancare le porte al piacere, al buon cibo e all’arte seducente di raccontare storie. Entrare in un’eterna illusione di desiderio, dove poter decidere di essere spettatori passivi o di assumere un ruolo centrale in un magico viaggio tra le tentazioni dell’eros celate in prelibate pietanze.

Un orgasmo gastronomico che diventa orgasmo dei sensi, in cui le salse spingono al vizio, i cibi proibiti sono veicolo di perversione, gli ingredienti afrodisiaci anticamere della lussuria. E godere a tavola non è stato mai così peccaminoso, piccante, stuzzicante, folle e pericoloso. Una cena-spettacolo che guiderà tra le assurde, grottesche, irresistibili e giocose manifestazioni dell’eros, del cibo e dell’arte, per perdersi in un’eterna illusione di desiderio. Un evento unico, che si trasformerà in un’esperienza multisensoriale, in cui il particolare sarà il dettaglio che racchiude e regala piacere. E’ “Erotic Lunch”: un’esperienza unica. Sabato 25 marzo, alle ore 20.30, all’HulaHoop di Roma, per un appuntamento con un’eterna illusione di desiderio.

Il progetto artistico e la regia sono curate da Senith, mentre la cucina sarà affidata agli chef Nero e ChefFatica.

Cinque portate abbinate a performance d’arte, teatro, reading, clownerie, danza, burlesque, dove ciascun commensale potrà nascondersi nell’ombra ad ammirare ciò che succede attorno a sé o potrà scegliere di lasciarsi andare e affidarsi all’atmosfera del momento, dove maitre davvero speciali si trasformeranno in guide privilegiate per un’esperienza indimenticabile, tra danze, giochi e canzoni, buon cibo e l’arte della seduzione.

Ad esibirsi saranno gli artisti Alice Moon, Candy Paradise, Creamynal, Electra, Marlene T. e Senith, mentre la drammaturgia collettiva è di Alice Moon, Candy Paradise, Chapò, Creamynal, Electra, Marlene T., Senith e Spruzzy. Ingresso solo su prenotazione, numero massimo di partecipanti 24 persone. Sarà servito un menu vegetariano, ogni eventuale richiesta dovrà essere comunicata al momento della prenotazione. Costo della cena-spettacolo è di € 28 a persona, comprensivo di acqua e un calice di vino. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile mandare una mail a genderoticafestival@gmail.com.

