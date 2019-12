Erotic Lunch - Afrodisia

Da diversi anni, gli appuntamenti Erotic Lunch creano dei percorsi sensoriali completamente immersivi per i suoi ospiti, dove gustare, osservare e ascoltare sono magicamente un unico percorso; dove le arti del teatro, della danza, della performance, della musica, sono strettamente intrecciate dal punto di vista drammaturgico. Il cibo nasconde in sé storie e segreti, antiche tradizioni, mitologie, leggende, dannazioni e passioni che Erotic Lunch vi racconta durante una cena-spettacolo unica e inusuale. Un’esperienza multisensoriale attenta ai particolari, perché i piaceri sono fatti di dettagli.



Si compie la trilogia dell' Erotic Lunch, tra le mura private di Rumah, dopo i precedenti Sold Out, e sarà la volta di Afrodisia.

Non si conoscono storie di cibi che abbiamo sedotto nella loro essenza, ma sono certe le storie di quei cibi che hanno incantato per il racconto che di loro si è fatto. Venite a scoprire l'imprevedibilità dell'Afrodisiaco



Progetto artistico e regia Senith

Drammaturgia collettiva e performer: Black Angel, Dylan, Electra, Senith

Drammaturgia del gusto: Chef Laura Di Lazzaro.

