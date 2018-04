Erotic Lunch: l'intreccio perfetto tra eros e cibo

L’eterno intreccio tra eros e cibo, dove il gusto cede il posto alla lussuria in un orgasmo dei sensi, abbandonandosi piacevolmente al peccato e al desiderio più piccante, aprendosi alla passione. Un incastro perfetto che a Roma si riproporrà questa domenica 8 aprile (ore 13) con il ritorno di “Erotic Lunch”, il pranzo-spettacolo che esalta i sensi e regala piacere.

Erotic Lunch a Roma

Da questa domenica inizia un mini tour in giro per la capitale. Non sarà più la tradizionale sede dell’HulaHoop Club ad accogliere l’Erotic Lunch ma addirittura uno storico teatro, il Teatro Alba (via Alba, 49), trasformando per l’occasione il suo foyer. E quello di domenica sarà un doppio debutto.

La nuova location da una parte e una nuova collaborazione gastronomica con la cuoca Viola Phal che proporrà un ricchissimo e al tempo stesso affascinante menù vegetariano che nasconde un’esplosione di sapori. Anzi un tripudio: “Cucino da sempre per dare piacere e per darmi piacere, per soddisfare più sensi contemporaneamente – spiega Viola - La cucina è la mia arte: creo con le spezie, con i loro colori e profumi intensi; equilibro consistenze creando avventure per la lingua; armonizzo forme, rotondità e “scioglievolezze” per spegnere la mente e lasciar parlare il gusto”.

Lo spettacolo tra eros e cibo

Ma il vero piatto forte dello spettacolo sono le varie performance artistiche che si snodano tra teatro, reading, danza e pittura con gli artisti Alice Moon, Dylan, Electra, Marlene T e Senith che per il terzo anno consecutivo cura la regia e il progetto artistico.

“Arte, cibo e spettacolo ci fanno scoprire le leggi della seduzione – spiega la regista Senith - Alcune cibi, solo nominandoli, esprimono il desiderio del peccato; altri li troviamo seducenti per le immagini che a qualcuno, e solo a quel qualcuno, evocano. Un sapiente pranzo afrodisiaco sarà il pretesto per raccontare perversioni e storie legate al cibo e ai nostri desideri”.

Per l’Erotic Lunch è un ritorno in teatro. Fu ospitato due anni fa sul palcoscenico del Teatro Quirinetta mentre questa domenica, per la prima volta, sarà il Teatro Alba ad accogliere artisti e commensali-spettatori all’interno del suo foyer trasformato per l’occasione in un esclusivo privè.

Per info e prenotazioni: genderoticafestival@gmail.com. Pagina fb: Erotic Lunch.

EROTIC LUNCH (@DINNER) – 08 aprile 2018 – ore 13.00 Teatro Alba via Alba, 49 Roma

progetto artistico e regia Senith

drammaturgia collettiva e performer: Alice Moon, Candy Paradise, Chapò, Electra, Marlene T, Senith

performer di domenica 8 aprile: Alice Moon, Dylan, Electra, Marlene T, Senith

ai fornelli: Viola Phal