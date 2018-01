Erotic Lunch: connubio peccaminoso tra cucina e performance

Una stanza, la luce misteriosa delle candele, il rosso e il nero degli arredi ad eccitare la vista. L’aria profuma di piacere carnale: riempie i polmoni, invade il corpo, fino a trasudare dalla pelle.

Erotic Lunch a Roma

Estremo, primordiale, eccessivo, irresistibile. Piacere per gli occhi, piacere per il palato, da toccare, da assaggiare. Da narrare attraverso piatti lussuriosi e atmosfere peccaminose. E nulla sarà come prima. Nulla sarà come dopo. Esisterà solo l’attimo presente in un pranzo che osannerà ogni desiderio, della carne, della mente, in un viaggio sensoriale che trascinerà con sé ogni cellula del corpo, scrigno vivido di lussuria, erotismo e libidine.

“Afrodisia” il nuovo appuntamento di Erotic Lunch

Imperdibile, stuzzicante, intenso, intimo, appagante: è “Afrodisia” il nuovo appuntamento di Erotic Lunch, un pranzo-spettacolo totale, dedicato all’arte e al buon cibo, in un tributo ferocemente raffinato del piacere che fa dell’attenzione ai dettagli la regola e dei piatti proibiti la sua eccezione. Domenica 21 gennaio, alle ore 13.00, il godimento, il vizio e la sensualità si incontreranno all’HulaHoop Club di Roma per librarsi in un’eccitazione sensoriale massima.

Connubio peccaminoso tra arte culinaria e performance

Un connubio peccaminoso tra l’arte culinaria dello chef Nero e le performance degli artisti Alice Moon, Dylan, Electra, Marlene T e Senith, che cura la regia e il progetto artistico. Un appuntamento tra teatro, reading, musica, danza e pittura: un’esaltazione multisensoriale che farà cadere ogni barriera mentale per una perdizione assoluta nella goduria più pericolosa.

Ai bravissimi artisti che hanno già ottenuto grande successo con i precedenti appuntamenti di Erotic Lunch, si aggiunge in questa occasione anche Dylan, poeta e cantante, bello, affascinante e decadente, alla continua ricerca dell’inconsueto e di stimoli ignoti.

La partecipazione al pranzo che prevede cinque portate è a numero chiuso (massimo 26 partecipanti), per cui è obbligatoria la prenotazione. Ingresso € 30. Info e prenotazioni:genderoticafestival@gmail.com.



EROTIC LUNCH - 21 gennaio 2018 – ore 13 HulaHoop Club

Via De Magistris 91 Roma

progetto artistico e regia Senith

chef : Nero, ChefFatica, Elena Dal Forno

drammaturgia collettiva e performer: Alice Moon, Candy Paradise, Chapò, Electra, Marlene T, Senith

performer di domenica 21: Alice Moon, Dylan, Electra, Marlene T, Senith

ai fornelli domenica 21 : Nero