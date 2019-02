'Vita ce n'è', il tour mondiale di Eros Ramazzotti fa tappa a Roma

Dopo il successo ottenuto con il nuovo album 'Vita ce n'è' - uscito lo scorso novembre - Eros Ramazzotti ha ufficialmente dato inizio al tour mondiale. La prima data è stata il 17 febbraio a Monaco, ma il cantante si prepara a raggiungere tutti e 5 i continenti, facendo tappa (per ben 4 serate) anche a Roma.

Dopo le tappe di Monaco, Colonia, Lussemburgo, Stoccarda, Eros Ramazzotti rientrerà in Italia il 2 marzo per fermarsi, prima a Torino (con una data) e Milano (con ben 4 date), e poi arrivare a Roma, dove sono previsti ben 4 concerti del tour mondiale 'Vita ce n'è'.

Eros Ramazzotti, Vita ce nè Tour Mondiale al Palalottomatica di Roma

Vita ce n'è World Tour sbarcherà, infatti, a Palalottomatica di Roma martedì 12, mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 marzo 2019, sempre alle ore 21. I biglietti sono acquistabili online, su ticketone, a partire da 51,75 euro per il parterre in piedi e fino a 80,50 euro per il primo anello numerato.

Tutte le altre info utili sul tour mondiale 'Vita ce n'è' di Eros Ramazzotti, le trovate sul sito ufficiale www.ramazzotti.com.