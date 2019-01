Eros e Thanatos a Palazzo Velli

Accattivante e intrigante il tema di questa edizione di ADRENALINA 5.0 che vede “ EROS e THANATOS” protagonista nelle opere degli artisti italiani e stranieri presenti , emergenti e affermati, che in diverse forme espressive che vanno dalla pittura classica alla scultura, dalla performance alla fotografia, dalla poesia alla body art, dalla musica elettronica alla videoart,si raccontano.

Dieci anni fa nasceva il progetto ADRENALINA a Roma sulle ceneri di ENZIMI, ed oggi, grazie ad un pool di creativi appassionati e della stessa associazione culturale, è un solido punto di riferimento per chi ama l’Arte contemporanea e le avanguardie.

Il 25 Gennaio a Palazzo Velli a Piazza San Egidio 10 , nel cuore della nuova movida romana ossia Trastevere, dalle ore 19 vi aspetta un happening che si preannuncia “esplosivo” come nei migliori celebri party “warholiani”.

Dalla testa dell’artista e curatore/performer Ferdy Colloca, Guru delle notti romane, nasce questa performance globale che renderà protagonista lo stesso pubblico .

Tanti i personaggi presenti che coloreranno questa performance collettiva, da Ibiza Baby Marcelo alias LA TROYA il performer più trasgressivo d’Europa che presenterà anche, in esclusiva a Roma, una sua opera pittorica .

La regista/performer Katy Monique Cuomo presenta il suo corto “ARSENIC” che tratta il tema della violenza sulle donne e che nella serata sarà protagonista di una performance improvvisata a 4 mani con lo stesso curatore,

ma tante saranno le opere in mostra degli artisti tra cui :

Testa Iannilli Lucrezia, Barbarossa Micaela ,Borella Beppe,,Di Ruocco Domenico ,Giannini Antonio,Baby Marcelo,Saddi Laura,Carloni Alessandra, Varuna Elio ,Pensa Tommaso ,Berardicurti Barbara ,,Brabs ,Kyrahm ( video ) ,Cortese Angelo, Primavera Lilith (video) ,Lenzi Michela, Colangelo Gianni Mad, Ekelund Stina, Maganuco Laira ,Schifino Fabio ,De Angelis Marcello , Arizzi Michelangelo (video/fotografia),Nardi Massimo(video/performance) ,Orazzini Francesco ,Lovari Sara-,Taschini Antonio, Andujar Evita ,Milakovic Kristina , Cavalieri Marco Arteinacciaio , Gatti Letizia, Dal Maso Tobia, Mastroianni Lorenzo Blinkph, Di Mieri Catia , Amato Laura , Wurzinger-Leitner Ingrid, Valentini Angela , Cincotta Renzo ,Abate Giampiero, Telo .

Scelti da una giuria esclusiva composta da : Carla Isabella Cace (Presidente) , Giovanna Mulas, Julie Kogler , Alessandro Bedetti, Federico Bonesi, Roberto Libera , Joan Ribas, Valeria Cirone e Paolo Marra.

Tante saranno le pulsioni, di vita e di morte, che questo Evento vi regalerà ma è compito dell’ARTE innescare quel senso d’immortalità che solo lei riesce a regalarci !







INFO :

Link evento fb : https://www.facebook.com/events/203571670550357/

GIORNI e ORARI MOSTRA :

dal 25 Gennaio al 3 Febbraio 2019

Venerdì 25 Gennaio - EVENTO/PARTY dalle 19 alle 01.00

Sabato 26 Gennaio - dalle 16 alle 23.00

Domenica 27 Gennaio - dalle 16 alle 20

Lunedi 28 Gennaio - dalle 16 alle 20

Martedì 29 Gennaio - dalle 16 alle 20

Mercoledì 30 Gennaio - dalle 16 alle 20

Giovedì 31 Gennaio - dalle 16 alle 20

Venerdì 1 Febbraio - dalle 16 alle 20

Sabato 2 Febbraio - EVENTO/PARTY dalle 19 alle 01.00

Domenica 3 Febbraio - dalle 16 alle 20

La mattina previste visite gruppi su prenotazione contattandoci alla mail premioadrenalina@gmail.com

COSTO DEL BIGLIETTO : 5 €

SITO UFFICIALE : www.adrenalinaproject.com

LOCATION : PALAZZO VELLI Piazza San Egidio 10 Roma

CONTACT: premioadrenalina@gmail.com