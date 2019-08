Dopo il grande successo di “Passioni Imperiali”, RomaGuideTour riparte, il 23 e 25 agosto, con il tour serale “EROINE, SPIE E PASSIONARIE SULLE SPONDE DEL TEVERE”: scopriremo insieme le vite di tre donne, lontane cronologicamente tra loro, i cui destini hanno rappresentato tappe fondamentali della storia di Roma.

“EROINE, SPIE E PASSIONARIE SULLE SPONDE DEL TEVERE” è una passeggiata fuori dal tempo e una suggestiva immersione nei luoghi più affascinanti di Roma.





Partenza dal Foro Boario, per proseguire alla scoperta del Ghetto Ebraico, dove, nei pressi del Portico d’Ottavia, incontreremo, come secondo la famosa leggenda, Berenice di Cilicia, che, vittima dei giochi di potere della Roma Imperiale, sacrificò il suo amore per l'imperatore Tito.

Giunti al Tempietto del Carmelo in Piazza Costaguti, poi, ci ritroveremo catapultati nel 1944 e conosceremo Celeste di Porto, spia dei nazisti che giocò un tragico ruolo nella tragedia delle Fosse Ardeatine.



Dopo aver attraversato l’Isola Tiberina, il tour si concluderà tra i vicoli di Trastevere, con il personaggio di Giuditta Tavani Arquati, eroina garibaldina.

Le visite guidate sono condotte da Francesca Gordiani (23 agosto) e da Fabio Salemme (25 agosto)., mentre i monologhi dei tre personaggi sono scritti e interpretati dall’attrice e regista romana Michela Barone.



** DATE TOUR **

23 e 25 agosto 2019



** ORARI TOUR **

Tour teatralizzato serale della durata di un paio d'ore, presentato in due date per ogni evento, con avvio del tour alle ore 20.30 e conclusione dello stesso alle ore 22:30.



** PUNTO D'INCONTRO **

Largo Amerigo Petrucci, vicino alla Fontana dei Tritoni.



** COSTI **

1 partecipante: 10 euro

coppia di partecipanti: 18 euro

bambini fino ai 10 anni: gratis

ragazzi tra i 10 e i 16 anni: 5 euro

gruppi: sconti per gruppi, da concordare.

Se il gruppo supererà le trenta persone, gli auricolari forniti sono compresi nei costi sopraindicati.

** PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE**

Cell. 339.8346689 (Michela) oppure info@romaguidetour.it (Fabio)

** SOLO PER INFO**

https://www.facebook.com/events/586948211829575/