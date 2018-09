L’associazione Nuova Acropoli organizza una conferenza ad ingresso libero sul significato e l’importanza degli Eroi dal titolo “Eroi e Miti”. L’appuntamento sarà



Mercoledì 19 settembre

ore 18:30

presso la sede di Piazza Meucci, 23.





Gli Eroi, quegli esseri “ponte” tra la realtà divina e quella umana sono soltanto un aspetto mitologico o esistono anche nella realtà? Ercole esiste ancora oggi? E Ulisse? E, soprattutto, perché non possiamo farne a meno?



Gli eroi sono stati nel corso dei secoli, e sono tuttora, protagonisti di pagine fondamentali della nostra cultura, e suscitano in noi grande interesse e passione: rileggere le gesta di Enea, che fuggendo dalla città di Troia in fiamme, pone il seme della futura Roma, o della sua progenie, Romolo, che fattivamente fonderà questa nuova civiltà, sono aspetti fondanti della nostra essenza, di ciò che siamo e di quello che saremo in futuro. Pertanto, prima di poter godere delle loro avventure, è bene riflettere sul perché esercitino su di noi un tale fascino: cosa mettono in moto dentro di noi? Qual è il loro significato? E la loro evoluzione?



Durante la conferenza verrà approfondito il ruolo che gli Eroi svolgono nel mondo in cui viviamo e perché solamente poche figure hanno avuto nella storia dell’uomo tanta influenza quanta quella degli Eroi che le varie epoche hanno visto nascere.



L’ingresso è libero.



Per altre informazioni contatta il numero 065896514 o 3667123501, oppure via mail all’indirizzo roma@nuovaacropoli.it



