Eroi comuni e straordinari dei giorni nostri

In occasione della giornata mondiale del dono, un'iniziativa simbolica di sensibilizzazione lungo la Passeggiata del Gianicolo. Il 4 ottobre, dalle ore 9:30 alle 11:30, in occasione della giornata mondiale del dono, l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) vi invita ad un’azione a forte impatto emotivo nel cuore della Città Eterna, lungo la Passeggiata del Gianicolo, per ringraziare e far conoscere i veri eroi dei nostri giorni.



Persone comuni e al tempo stesso straordinarie, che hanno deciso di donare speranza ai rifugiati, persone che hanno perso tutto a causa di guerre e persecuzioni attraverso i lasciti testamentari.



L’istituto del lascito testamentario è una pratica che si sta diffondendo in misura sempre maggiore nel nostro paese, contribuendo a cambiare il destino di migliaia di persone.





L’UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 130 Paesi del mondo e si occupa di oltre 67 milioni di persone. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, da allora l’Agenzia ha aiutato più di 60 milioni di persone a ricostruire la propria vita. Per questo le sono stati assegnati due Premi Nobel per la Pace, il primo nel 1954, il secondo nel 1981. L’Agenzia lavora per assicurare che tutti possano esercitare il diritto di asilo e di essere accolti in sicurezza in un altro Stato. Fornisce acqua, cibo, tende, assistenza medica e psicologica. Garantisce l’accesso all’istruzione e alla formazione e alle attività generatrici di reddito.