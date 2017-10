Erodoto Project - Storie

Erodoto Project, jazz nostrano dall'anima latina. Brani originali e canzoni della tradizione popolare mediterranea, rivisitati e arrangiati nello stile del gruppo, braniche hanno come tema il viaggio e il migrare; canzoni come “Amara terra mia” reso celebre da Domenico Modugno o lo struggente “Ti nni vai” di Rosa Balistreri acquistano così un nuovo colore, rendendoli ancora più attuali, trovando nuovi protagonisti nei migranti che attraversano il Mediterraneo nel nostro tempo, testimoni della infinita epopea del migrare.





Ingresso: € 10

--------------------------------------

BOB SALMIERI - Ney, sax tenore, soprano

ALESSANDRO DE ANGELIS – Pianoforte

GIAMPAOLO SCATOZZA - Batteria

MAURIZIO PERRONE – Contrabbasso

www.erodotoproject.com

video: https://www.youtube.com/playlistlist=PLbvgWZ5qPy1sVpAzNiAoWRZJS3QNXRvtD



--------------------------------------

Alexanderplatz Jazz Club

since 1984 in Rome

Via Ostia, 9, 00192 Roma RM

Info & Reservations 0683775604

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

Open doors: 20:30 Live music: 22:00

