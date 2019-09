ERODOTO PROJECT – GODS OF SICILY

(In ogni viandante può celarsi un Dio)



ON STAGE

Bob Salmieri: sax tenore, soprano

Alessandro De Angelis: pianoforte

Maurizio Perrone: contrabbasso

Matteo Pieravanti: batteria

Carlo Colombo: percussioni



Erodoto Project presenta “Gods of Sicily”, una raccolta di nuovi brani e di canzoni tratte dagli album precedenti”Stories: Lands, Men & Gods” (2016), e “Molòn Labè: Come and get them!”(2018).

I brani, prendono ispirazione e pretesto della tradizione classica del Mediterraneo, per raccontare la grande epopea delle genti che attraversano le sue rotte nei nostri giorni. Particolare attenzione è rivolta alle vicende della Perla del Mediterraneo, la Sicilia, Isola Giardino per gli arabi, da sempre porto di approdo e punto di incontro da millenni per tutti i popoli del Mare Nostrum.



Sul palco aprirà una breve esibizione di un gruppo di allievi della SPM Donna Olimpia coordinata dal M.stro Alessandro de Angelis.

Perché l’insegnamento della musica passi attraverso la condivisione e la più naturale e appassionata fruizione alle nuove generazioni.



(…)La musica di Erodoto Project è un jazz europeo, raffinato, sensuale e meravigliosamente melodico con un forte sentimento mediterraneo e in parte latino. Le composizioni sono tutte eccellenti, con la tipica dolcezza armonica del jazz italiano, che è semplicemente struggente. La musica accarezza ed esplora la bellezza dei brani, senza cercare di impressionare o essere invadente. Il magistrale equilibrio tra la fruibilità di questa musica e la sua eleganza si raggiunge in pieno, senza compromettere i valori artistici del Jazz(…)

Adam Baruch The Soundtrack Of My Life



Ingresso € 7

info: scuderieteatrali@gmail.com 06 5814176

www.erodotoproject.it

http://www.teatriincomune.roma.it/events/erodoto-project-gods-of-sicily/

evento FB: https://www.facebook.com/events/1427237774101112/