Ermanno Novali Trio Feat. Silvia Manco in concerto al Charity Café

Giovedì 24 gennaio al Charity Café andrà in scena il trio del pianista Ermanno Novali con la speciale partecipazione della pianista Vocalist Silvia Manco, formazione completata dal batterista Matteo Milesi e dal contrabbassista Luca Pissavini. Il trio porterà in scena l’album d’esordio del pianista bergamasco Ermanno Novali dal titolo Passacaglia, un lavoro dinamico e moderno dove jazz di stampo europeo ed improvvisazione si incontrano con la musica contemporanea e con l’energia dei linguaggi vicini al rock.



Il progetto nasce da percorsi musicali comuni che legano il linguaggio del jazz con quello dell’improvvisazione estemporanea. Non è casuale infatti che la band, pur muovendo da una formazione tipica del jazz, come quella del trio acustico pianoforte, contrabbasso e batteria, si discosti dalla tradizione per cercare territori nuovi.



In questo modo la cura del suono del trio, l’intraprendenza jazzistica e la brillantezza dell’improvvisazione si sposano con la sperimentazione e l’energia dei linguaggi derivati anche dalle esperienze del rock e di altre musiche che fanno parte del background musicale della generazione dei membri del trio. Un’ulteriore testimonianza del percorso compiuto da Novali e dal trio che danno prova di appartenere appunto ad una generazione che ama fondere e confondere i linguaggi musicali. Il risultato di questa ricerca è un dinamismo elevato ed una musica dove tradizione e sperimentazione si incontrano dando vita ad un progetto coeso, unitario ma caratterizzato da diverse sfaccettature.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Silvia Manco, Voce

Ermanno Novali, Piano

Luca Pissavini, Contrabbasso

Matteo Milesi, Batteria