Ermal Meta "Vietato Morire Tour" fa tappa all'Auditorium

Ermal Meta, caso unico della musica italiana per essersi aggiudicato in soli due anni 6 dischi di platino e 4 ori e per aver ottenuto importanti riconoscimenti all’ultimo Festival di Sanremo, torna all'Auditorium con il suo doppio cd Vietato Morire, lavoro che testimonia il suo primo anno da solista e permette a chi ancora non l’ha fatto di conoscere la sua opera integrale.

Esattamente dodici mesi fa iniziava l’avventura solista di Ermal Meta proprio dal Festival di Sanremo sezione giovani; il pubblico imparò a conoscere quest’artista con la sua Odio Le Favole e dopo qualche giorno attraverso l’album Umano, che venne rappresentato durante l’estate da A Parte Te, hit radiofonica ormai tra i classici del pop italiano. Nel 2015 ben 5 pezzi figuravano in estate tra i primissimi trasmessi dalle radio.

Durante l’Umano Tour, è stato presentato il nuovo singolo Gravita Con Me, affiancato da un video realizzato da uno degli YouTuber più apprezzati e corteggiati in questa nuova era sempre più virtuale: Cane Secco. A coronamento del 2016 denso e ricco di impegni soddisfazioni e riconoscimenti (Premio Lunezia, Spazio d’Autore - come migliore autore dell’anno – Premio Città di Ancona) è arrivato l’invito da parte di Carlo Conti di partecipare tra i big a Sanremo 2017.