Ermal Meta in concerto al Foro Italico

Ermal Meta in concerto a Roma. Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana.



ERMAL META ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album NON ABBIAMO ARMI e dopo pochi giorni è stato certificato con il Disco d’Oro il singolo NON MI AVETE FATTO NIENTE cantato in coppia con FABRIZIO MORO.



Il nuovo album di ERMAL META - uscito il 9 Febbraio su etichetta Mescal – nella sua 1° settimana di pubblicazione ha toccato la posizione più alta della classifica ufficiale FIMI. NON ABBIAMO ARMI, il 3° album da solista - giudicato da stampa e pubblico “il più bello” - è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di ERMAL META.

Biglietti concerto Ermal Meta a Roma

I biglietti per il concerto di Roma, giovedi 5 luglio, Il Centrale Live/ Foro Italico,di ERMAL META (prodotto da Mescal),data di Roma organizzata da Ventidieci, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.