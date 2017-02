Ermal Meta in concerto all'Auditorium. Dopo il grande successo al Festival di Sanremo dove vince il premio di miglior cover nella serata del giovedì interpretando la canzone “Amara terra mia” di Domenico Modugno.Nella serata finale del Festival il cantautore si è classificato al terzo posto tra i big, vincendo inoltre il Premio della Critica "Mia Martini".Martedi 16 maggio sarà in concerto a Roma all’ Auditorium Parco della Musica.

Proprio durante il Festival di Sanremo dove Ermal Meta ha presentato in gara tra i big la title track, e vinto il premio di miglior cover nella serata del giovedì interpretando la canzone Amara terra mia di Domenico Modugno,nella serata finale del Festival il cantautore si è classificato al terzo posto vincendo inoltre il Premio della Critica "Mia Martini", è stato pubblicato su etichetta Mescal e distribuito da Artist First VIETATO MORIRE, doppio CD in vendita a prezzo di un album singolo che conterrà anche Umano, per certificare il percorso di questi ultimi 12 mesi ovvero il primo anno da solista di Ermal Meta e per permettere a chi ancora non l’ha fatto di conoscere il lavoro integrale di Ermal Meta; 9 brani inclusi in Umano e 9 nuove canzoni per VIETATO MORIRE, tra le quali 2 featuring che impreziosiscono il progetto: Elisa in Piccola Anima e Luca “Vicio” Vicini (Subsonica) ne La Vita Migliore.