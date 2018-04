Erlend Øye dei Kings Of Convenience in tour acustico

Erlend Øye è un cantante, musicista e produttore norvegese. È conosciuto in tutto il mondo come la metà occhialuta dei Kings Of Convenience, duo acustico di fama internazionale, rappresentante mondiale del New Acoustic Movement.

Erlend e Eirik Glambæk Bøe hanno pubblicato album indimenticabili come Quiet Is the New Loud, Riot on an Empty Street e Declaration of Dependence, vendendo milioni di copie in tutto il globo. Erlend inoltre è stato leader della band electro pop The Whitest Boy Alive.

Nel 2014, Erlend pubblica l’album Legao, confermandosi come uno dei più talentuosi artisti della sua generazione, capace di unire, con grande eleganza, il songwriting all'eclettismo musicale tipico dei paesi nordeuropei.