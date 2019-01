Venerdì 25 Gennaio dalle 20:00 per la prima volta da Grecco Enjoy

Eric B. Turner & Mario Donatone Trio

▪

Per la prima volta insieme da Grecco Enjoy Eric B. Turner & Mario Donatone Trio.

°° Eric B. Turner °° è uno delle voci più brillanti dell'attuale panorama del soul e della musica neroamericana in genere. Cantante e attore di grande presenza, vanta il ruolo di voce solista nello storico gruppo dei Drifters, oltre che con importanti formazioni gospel contemporaneo.

°° Mario Donatone °° è uno dei più apprezzati pianisti e cantanti di blues e jazz in Italia, e collaboratore con vari artisti italiani importanti (Tiromancino, Neri Marcorè, Greg, Mario Biondi e altri) e ha accompagnato tantissimi cantanti e gruppi neroamericani in tour in Europa. Ha partecipato a rassegne e festivals e ha inciso sei album da solista assai apprezzati dalla critica.

Eric e Mario insieme al chitarrista, bassista e cantante °° Angelo Cascarano °° e al batterista e cantante °° Roberto Ferrante °°, daranno vita a una serata ricca di sonorità diverse,caratterizzata da intriganti e calde armonie vocali, e dalla forza propulsiva di due piani strumentali diversi.

L'atmosfera sarà quella di una fresca e spontanea combinazione di intensità musicale e capacità di coinvolgere e fare spettacolo nella più genuina tradizione bluesy.

▪

Sul palco:

Eric B Turner - Voce

Mario Donatone Official - piano, organo e voce

Angelo Cascarano - chitarra, basso e voce

Roberto Ferrante - batteria e voce

▪

Ingresso libero, consumazione obbligatoria 20 euro (aperitivo completo)

▪

Grecco Enjoy - Bistrot & Live Music - via Gregorio VII 237

▪

INFO e PRENOTAZIONI

06632625 o al 335 5916883