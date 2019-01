Eric B. Turner & Mario Donatone al Cotton Club

Il gospel neroamericano più tradizionale ed appassionato e uno degli interpreti più rappresentativi dell’epoca attuale. Domenica 27 gennaio 2019 salirà sul palcoscenico il vocalist afro-americano Eric B. Turner che per l’occasione verrà accompagnato da Mario Donatone. Cantante e attore di grande presenza, è senza dubbio una delle voci più brillanti dell'attuale panorama soul e della musica neroamericana in genere. Eric Turner, infatti, vanta il ruolo di voce solista nello storico gruppo dei Drifters e con importanti formazioni del gospel contemporaneo. Una serata, dunque, che ci riporta nel clima sacrale e coinvolgente delle Chiese di Harlem.



EVENTO FINALE DELLA MASTERCLASS di ERIC B. TURNER

in collaborazione con l' Accademia Musicale Risonanze e con la partecipazione del coro I Risonanti



ERIC TURNER oltre alla vita musicale ha intrapreso anche una fruttuosa carriera di attore. Ha infatti preso parte a molte serie televisive diventate famosissime anche nel nostro Paese, come "Law and Order" o "CSI - New York", e non sono mancate nemmeno le interpretazioni dei film al fianco di grandi interpreti, come "Synecdoche, New York" di Michel Gondry e Spike Jonze (2008) e "American gangster" di Ridley Scott (2007). Eric è stato anche attore e musicista in Rent, Sunfish - Il Musical, Ain't Misbehavin e Lil Shop of Horros, tutti musical di Broadway. Ha cantato con Mariah Carey, Antony Hamilton, Anita Baker, Karen Clark-Sheard. Si è inoltre esibito al Ballo Inaugurale del 2009 al cospetto dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.



MARIO DONATONE è uno dei più apprezzati pianisti e cantanti di blues e jazz in Italia. Ha collaborato con vari artisti italiani importanti ed ha accompagnato tantissimi cantanti e gruppi neroamericani in tour in Europa e ha partecipato a importanti rassegne e festival: tra questi citiamo Pistoia Blues, Umbria Jazz, Trasimeno Blues, Porretta Soul, Roma Jazz Image. ha collaborato con artisti quali Federico Zampaglione, Tiromancino, Neri Marcorè, Harold Bradley, Eddy C.Campbell, Linda Valori, Mario Biondi, Riccardo Biseo, Eddy Palermo, Mario Corvini, Claudio Corvini, Tony Scott, Cicci Santucci, Tom Sheret, Velotti-Battisti Ensemble, Lino Muoio & Mandolin blues, Jonas Blues Band, Linda Young, Beverly Watson, James Wheeler, Les Getrex, Robin Brown, Peaches, Charlie Cannon, Joy Garrison, Cheryl Lewis, Kay Jay Forest, Michael Allen, Herbie Goins, Jho Jenkins, Jimmy Holden,e molti altri.



Cotton Club

Via Bellinzona 2

info@cottonclubroma.it

Info e prenotazioni

+390685352527

+393490709468



Ingresso libero

Inizio concerto ore 21:00