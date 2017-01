L'eredita’ intangibile. Gli allievi del maestro Crocetti espongono

Venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 18.30, negli spazi del Museo Crocetti sito in Via Cassia 492, verrà inaugurata la mostra "L'eredità intangibile. Gli allievi del maestro Crocetti espongono". Appartiene ormai alla tradizione della Fondazione celebrare la ricorrenza della morte di Venanzo Crocetti (Giulianova 1913- Roma 2003), nella sede da lui fortemente voluta, costruita e dedicata all'arte. Quest'anno abbiamo deciso di celebrarlo e ricordarlo per l'attività accademica, ruolo che è stato sinora indagato, evidenziato e ricostruito solo marginalmente. Gli Allievi che espongono in questa mostra, tutti accomunati dall'esperienza artistica e umana che hanno potuto condividere con il Maestro, esprimono grande personalità, creatività matura e capacità empatica anche se con forme, stili e materiali originali. Una rassegna di nove artisti - Monther Al Soltan, Mauro Brunetti, Renato Camponeschi, Zaven Eivazian, Pasquale Guastamacchia, Uemon Ikeda, Machiko Kodera, Manolis Tzombanakis, Takashi Yoshida - che si riuniscono in memoria del loro insegnante, a quattordici anni dalla sua scomparsa. La mostra, organizzata dalla Fondazione "Venanzo Crocetti" resterà in esposizione fino al 28 febbraio. Con il Patrocinio di Accademia di Belle Arti di Venezia Accademia delle Arti del Disegno di Firenze Accademia di Belle Arti di Roma Accademia di San Luca, Roma