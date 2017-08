La Biblioteca Fabrizio Giovenale fa parte del Sistema Bibliotecario di Roma, ed è il punto di riferimento dal quale l'iniziativa si espande negli spazi verdi adiacenti. Ha come perno una grande mostra/installazione interattiva intorno alla quale ruotano spettacoli e performance itineranti, laboratori “intergenerazionali” e azioni artistiche collettive.



L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. Ha come punto di riferimento la Biblioteca Giovenale.

Protagonista e ideatrice di ERBACCE DI CITTA’ - Estate verde al Parco di Aguzzano è Lorenza Zambon, attrice-giardiniera da anni impegnata in azioni artistiche in tutta Italia. Un appuntamento per grandi e piccini con la natura e con la fantasia, declinate in tutte le forme: dal seme alla farina, dagli abiti fatti di fiori a piccoli mondi incantati racchiusi in una cabina. Tutti gli eventi in programma sono pensati per stimolare la partecipazione diretta del pubblico e la creazione di una consapevolezza ambientale, focalizzando la connessione fra piccole comunità attive e i luoghi resilienti al cemento e all’urbanizzazione selvaggia.



Programma Erbacce in città - estate verde al Parco di Aguzzano

Due gli eventi presenti per tutto il corso della manifestazione:

dal 24 al 27 agosto

Cabine d’amare di Universi sensibili, mostra/installazione

Il pubblico potrà esplorare otto grandi cabine di legno “da mare” che creeranno un paesaggio fantastico nel quale persone di ogni età potranno entrare, chiudersi dentro e scoprire mondi segreti guidati da Antonio Catalano, noto artista e poeta di confine fra teatro e arte relazionale.

25 e 27 agosto ore 19 e 26 agosto ore 6 del mattino

Paesaggi. Una passeggiata fra il visibile e l’invisibile spettacolo itinerante con musica dal vivo di Lorenza Zambon.

Questo è un progetto che si è sviluppato dalle Alpi al mare creando ad ogni tappa uno spettacolo ripensato, riscritto, ri-ambientato su quello specifico irripetibile luogo.

In occasione della manifestazione Erbacce di città, l’attrice giardiniera costruirà insieme al pubblico una nuova tappa di Paesaggi, pensata per il suggestivo contesto di natura urbana del Parco di Aguzzano.



Segue il calendario completo degli appuntamenti:



GIOVEDI’ 24 AGOSTO

17.30 apertura mostra interattiva Cabine d’amare – Antonio Catalano

18.00 spettacolo Aspettando il vento – Luigi d’Elia

19.00 / 21.00 visite guidate mostra Cabine d’amare – Antonio Catalano

20.00 aperitivo di apertura offerto al pubblico

cena

21.30 spettacolo Semi di futuro. Terza lezione per giardinieri planetari – Lorenza Zambon



VENERDI’ 25 AGOSTO

17.30- 20.30 apertura mostra Cabine d’amare

17.30 – 19.00 Laboratorio pubblico intergenerazionale “Mondi fragili”

19.00 spettacolo itinerante Paesaggi. Una passeggiata fra il visibile e l’invisibile – Lorenza Zambon e Gianpiero Malfatto

20.00 cena

21.30 spettacolo Conferenza buffa – Antonio Catalano



SABATO 26 AGOSTO

6.00 spettacolo itinerante Paesaggi. Una passeggiata fra il visibile e l’invisibile – Lorenza Zambon e Gianpiero Malfatto

11.30 laboratorio Ortovi - Cassiopea Teatro

17.30 - 20.00 apertura mostra Cabine d’amare con visite guidate ed arte varia

19.00 spettacolo Quattro passi per sgranchirsi l’anima – Antonio Catalano

20.00 cena

21.30 spettacolo 94 passi in giardino – Lorenza Zambon



DOMENICA 27 AGOSTO

11.30 laboratorio Cum Panis – Sabina De Tommasi

13.30 pic nic al parco

17.30- 20.30 apertura mostra Cabine d’amare – Antonio Catalano

17.30 laboratorio Ortovi - Cassiopea Teatro

19.00 spettacolo itinerante Paesaggi. Una passeggiata fra il visibile e l’invisibile – Lorenza Zambon e Gianpiero Malfatto



Biglietto (per ogni spettacolo o laboratorio): 5€ - ridotto 2.50€

Riduzioni ingresso multiplo e famiglie



In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso la sala “stalla dei tori” della Biblioteca Giovenale.



Info e prenotazioni: cell. 3202845024 | erbaccedicitta@gmail.com

Fb @erbaccedicitta

www.teatroenatura.net

http://www.estateromana.comune.roma.it/manifestazioni/gli_esperimenti/erbacce_di_citta_estate_verde_al_parco_di_aguzzano