Erbacce e dintorni: le piante spontanee tra mostre, incontri e percorsi gastronomici

Tutto pronto per il via del terzo raduno nazionale del gruppo Facebook “Erbacce e Dintorni" organizzato dall’Associazione Culturale SemiLune in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano e con il patrocinio del Comune di Bracciano. La community Facebook che conta oltre 46.000 membri, nasce dal desiderio di condividere la riscoperta della bellezza e complessità degli ecosistemi, con un costante impegno di salvaguardia e divulgazione dei saperi legati alla natura ed in particolare all'utilizzo delle erbe spontanee.

Erbacce e dintorni a Bracciano

Nella suggestiva cornice del centro storico di Bracciano, il 15, 16 e 17 settembre, saranno tre giorni dedicati alla conoscenza del territorio, delle sue risorse ed alla valorizzazione dei saperi della tradizione attraverso le erbe spontanee e la biodiversità. Ci sarà l’opportunità di approfondire i temi proposti attraverso la partecipazione a conferenze, laboratori e consulenze tenute dai massimi esponenti del settore; di gustare “le erbacce" grazie ai vari stand gastronomici che proporranno menù a tema; di scoprire il territorio accompagnati da guide esperte; di divertirsi con le animazioni e laboratori pensati per i più piccoli.

Intrattenimento a Erbacce e dintorni

Sono previsti ospiti d’eccezione per gli spettacoli serali: Thomas Torelli che presenterà il suo ultimo film documentario “Food ReLOVution” e uno speciale dj-set show cooking tutto a base di erbe spontanee raccolte nel corso della giornata dal titolo Erbacce Sound System a cura del gastrofilosofo Don Pasta.

Enogastronomia a Erbacce e dintorni

Nel corso delle giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 9,00 alle 24.00 la piazza del Castello cambierà volto ospitando stand enogastronomici a base di Buon Cibo e Mostra Mercato con banchetti artigianali e produttori locali; non mancheranno mostre fotografiche, presentazioni di libri a tema e tanta musica. L'evento aderisce alla Call to action Seed Freedom, con una postazione permanente per lo scambio di semi, piantine e talee.