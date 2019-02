Erba matta al Nuovo Teatro San Paolo

ERBA MATTA

Spettacolo per bambini e ragazzi

Di Daniela Remiddi

Regia di Alessia Sorbello



Domenica 24 Febbraio ore 16:30



inizio spettacolo ore 17:00

C'era una volta, tanti e tanti anni fa...

in un paese lontano lontano, una bambina di nome Aria che aveva al collo, dal giorno della sua nascita, una collana con un flautino.

Ogni volta che Aria suonava il flautino a tutti veniva voglia di ridere, ridere e ridere: Aria suonava e tutti erano felici e contenti.

Non c’erano più litigi, più cattiverie!

Al suono del flautino ogni cosa diventava semplice e si tramutava in gioia.

Ma un giorno Re Cunegondo ordinò che chiunque fosse stato trovato a ridere, scherzare o giocare, sarebbe andato in prigione!

Il Re Cunegondo odiava la felicità e amava solo la tristezza e la guerra.

Aria chiederà aiuto alla fatina Carolina per uscire da questa brutta situazione e la fatina le indicherà la strada per trovare Erbamatta: l’unico rimedio possibile per trasformare Cunegondo in un re buono.

Aria dovrà andare a Sud, dovrà attraversare il bosco intricato, superare la montagna di pietra ventosa, attraversare il fiume tempestoso… solo grazie all’aiuto del pubblico riuscirà nella sua pericolosa impresa e a dare al mondo pace e amore.



Un viaggio attraverso la fantasia che parlerà ai bambini in modo semplice e divertente di un argomento importante e delicato come la pace nel mondo.



Cast

Compagnia Teatrale Carmentalia



Testo Daniela Remiddi

Regia Alessia Sorbello



Con Viviana Picariello, Alessia Sorbello e Andrea Trovato



Burattini Daniela Remiddi