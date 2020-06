Era di marzo 2020, collettiva alla Galleria Spazio 40

La prima mostra dopo il lockdown alla Galleria Spazio 40 di Roma verrà inaugurata giovedì 18 giugno per proseguire fino a domenica 21.

L' evento, curato dall' Associazione Culturale il Salotto di Diotima, raccoglie 22 opere di 11 artisti appartenenti all' Associazione : Gea Albanese; Anna Maria Bagnato; Giovanna Cataldo; Ruggero Lenci; Alessandra Meschini; Amelia Mutti; Viviana Pallotta; Alessandra Pediconi; Stefano Tagliati; Carmen Tubío; Aurea Vattuone.

Le opere di pittura, scultura, composizione e fotografia sono state realizzate tutte in tempo di pandemia, tra marzo e maggio 2020 e la mostra collettiva è stata presentata prima in forma virtuale, su WordPress e su Artsteps lo scorso 22 maggio; ora diventa reale con la partecipazione degli undici artisti.

L’idea è nata dalla condivisione spontanea delle opere realizzate su WhatsApp e ha preso prima la forma della mostra virtuale, con diciannove artisti, ciascuno dei quali ha interpretato ed espresso in modo diverso le emozioni e le riflessioni nate nei giorni del lockdown.

“In questi giorni di solitudine e isolamento” ha scritto Gea Albanese, ideatrice della mostra virtuale, “per molti di noi, prendono spazio i pensieri più intimi e profondi spesso lasciati fuori dalla vita di tutti i giorni. È un occasione per guardarci dentro, un invito a raccontare le nostre sensazioni, esperienze, pensieri in un momento in cui ci mettiamo in gioco da soli.La mostra ha l’obiettivo di condividere e confrontare queste molteplici realtà personali attraverso la creatività di ciascuno di noi. Era di Marzo 2020 è il titolo che abbiamo scelto ricordando una canzone napoletana Era di Maggio tratta da una poesia di Salvatore di Giacomo del 1885. È una canzone che parla d’amore e primavera, di desiderio di ricongiungersi a chi si ama. Ci è sembrata una nota colorata di speranza in questi giorni così bui”.



