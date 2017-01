EquiLIBRIisti - "Lui è tornato" di Timur Vermes

Immagina di essere in compagnia di un gruppo raccolto di persone che amano i libri, leggere e scrivere, ed altri che sono incuriositi e vorrebbero iniziare. Immagina di indagare i meccanismi della scrittura partendo dalle tecniche dei grandi letterati del passato e del presente. Immagina di diventare il protagonista di un progetto che nasce dalla "relazione" tra tre protagonisti: i libri, la scrittura, considerati una chiave di accesso alla realtà, e le persone, in particolare tutto ciò che l'incontro tra esse produce, con riferimento al "gruppo" considerato per eccellenza luogo di crescita cognitiva, emotiva e sociale. Immagina una domenica pomeriggio d'inverno riscaldata dalle parole, scritte e parlate, e da una tisana rilassante. Dopo i primi due incontri di dei mesi scorsi, il progetto si rinnova con un nuovo appuntamento, il primo del 2017, che prende luogo in seguito alla lettura facoltativa del libro "Lui è tornato" di Timur Vermes e presenta un nuovo approccio esperienziale alla scrittura creativa. Per informazioni e prenotazioni: e-mail a info@goldleafitaly.com indicando il titolo dell'esperienza, o telefonicamente al 338.95.53.314.