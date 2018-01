La Befana vien di notte: spettacoli, musica e giocoleria

Atmosfere giocose e momenti di magico incanto vestono a festa il Teatro del Lido di Ostia che sabato 6 gennaio (dalle ore 10.30) apre le porte alla Befana che, anche quest’anno, si presenterà puntuale all’appuntamento tradizionale dedicato alle famiglie e bambini di tutte le età.

La befana vien di notte al Teatro del Lido

Una lunga giornata ricca di eventi, musica, spettacoli di magia e giocoleria, da trascorrere in compagnia con LA BEFANA VIEN DI NOTTE, a cura di Catia Castagna che, alla sua quindicesima edizione, coinvolgerà il pubblico dei piccini e dei più grandi dalla mattina sino alla sera, trasformando il teatro in un villaggio incantato abitato da befane, folletti, giocolieri, buffi personaggi, insoliti e stralunati.

Tanti artisti, Karumi Project, Drum Circus, Adoliere, Lambelante, Antonio Tramani, Charlotte e altri ancora, insieme per regalare un pomeriggio di festa alla riscoperta di emozioni antiche e autentiche della tradizione popolare dell’Epifania a Roma.

Spettacoli, musica e giocoleria

Una girandola di suggestioni, divertimento e sorprese che prende il via dal mattino con Aligaspù, il primo gabbiano che imparò a volare, di e con Viviana Mancini per la regia di Cristiano Petretto (Karumi Project), spettacolo di teatro di figura realizzato con la tecnica dell’origami giapponese. Dal celebre romanzo Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, al nostro gabbiano Aligaspù, il primo della sua specie che imparerà a volare e scoprirà che il mondo è grande e pieno di opportunità, conoscerà senza giudicare, sarà sia eroe che vittima, proverà a superare i propri limiti ma capirà anche come rispettarli e infine scoprirà qualcosa di nuovo: l’amore (due repliche alle 10.30 e alle 12 per 40 spettatori a rappresentazione – prenotazione obbligatoria allo 06.5646962 – promozione@teatrodellido.it).

Durante la mattinata foyer e sala teatro saranno abitati e animati da magiche befane che leggeranno nel futuro con le pietre, i ching, i tarocchi e offriranno the caldo, mandrini e carbone a grandi e piccini.

Nel pomeriggio esibizioni e spettacoli di giocolieri, trapezisti, performer che condurranno gli spettatori fino alla chiusura con balli e canti delle befane in un grande girotondo propiziatorio per il nuovo anno.

Dai Mondi in miniatura, di e con Oriana de las Golondrinas (Lambelante), spettacolo itinerante di 4 minuti per ricreare un mondo magico fatto di personaggi e oggetti segreti che prende vita in un teatro in miniatura e ad assistervi è uno spettatore alla volta; alle note di un carillon con la strega Charlotte, Mariateresa Pastore, sospesa su un’altalena volteggia in aria tra giri ed equilibri creando forme imprevedibili in un’atmosfera carica di magia; mentre Antonio Tramani, uno dei grandi nomi della giocoleria italiana, in uno spettacolo comico tra complicatissimi esercizi di equilibrio e pezzi di bravura e humor per un’esibizione disordinata ed esilarante.

Ado Sanna incanta con Adoliere, una straordinaria performance di giocoleria, una rocambolesca corsa sul monociclo; infine Drum Circus, ideato e diretto da Catia Castagna, un’orchestra itinerante ed estemporanea che miscela ritmi creati dai percussionisti con incursioni di giocolieri, acrobati, artisti di strada che eseguono le loro performance sui ritmi generati dal pubblico, che si trasforma da semplice spettatore in musicista-attore partecipando alla creazione artistica.