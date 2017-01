Epifania a Rainbow MagicLand: c'è Pompieropoli - Quando i riflettori scendono sulle feste di Natale, Rainbow MagicLand risplende per festeggiare insieme a tutta la famiglia il giorno più amato da tutti i bambini: l’Epifania! Qui nel Parco divertimenti più grande di Roma vi aspetta la Befana più dolce e buffa che ci sia, ti mostrerà la sua accogliente casa e potrai passare un po’ di tempo in sua compagnia. Ma come tutte le nonnine è un po’ magica e ha in serbo incredibili sorprese. Infatti il 6 gennaio vi aspetta con un evento imperdibile: Pompieropoli, protagonisti indiscussi i bambini. Guidati da esperti professionisti, Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma, tra un’attrazione e l’altra, vivranno una giornata da veri pompieri. I piccoli ospiti, accompagnati e aiutati lungo il percorso, si divertiranno simulando l’addestramento e le esercitazioni di un vero pompiere: tra giochi di equilibrio, simulazioni, tunnel, ponte tibetano e arrampicate. E per tutti gli appassionati, saranno presenti anche i mezzi storici dei Vigili del Fuoco. Inoltre, come da tradizione, la nostra buffa Befana scenderà dalla torre Mistyka regalando, divertimento e allegria.

A Rainbow Magicland potrete vivere una giornata di relax, con le imperdibili attrazioni che incontreranno i gusti di tutta la famiglia: dai brividi e adrenalina per i più coraggiosi con i lanci mozzafiato su Shock all’esperienza unica del primo Virtual Coaster d’Italia a bordo dell’Olandese Volante. Per i bambini 4 aree giochi tematiche e tante attrazioni dedicate, dalle Tazze Pazze al Treno Magico, per un divertimento in tutta sicurezza. La Magic Street animata da musica, luci, gustosi prodotti tipici e tante decorazioni. A poca distanza dal Castello di Alfea, grande protagonista anche quest’anno Winter Tubby un’immensa doppia discesa alta 7 metri su cui ci si potrà lanciare a bordo di morbidi gommoni per 45mt di puro divertimento! Oltre a tutte le attrazioni del Parco, anche quest’anno non mancheranno i meravigliosi show a tema natalizio: al Gran Teatro andranno in scena: il Magic Christmas Show per tutta la famiglia, musiche di Natale, balletti e esibizioni spettacolari di trasformismo e contorsionismo, come “Super Eroe con i laser”. Al Piccolo Teatro l’appuntamento è con il carisma e l'allegria di Mister Fog che conquisterà i più piccoli con un live-show coinvolgente.