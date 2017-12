Epifania al Castello di Santa Severa. Durante le festività natalizie, presso il laboratorio del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica di Santa Marinella, grandi e piccini potranno partecipare ad un programma di attività ludico-didattiche e percorsi museali dedicati alla magia del Natale. Al termine delle attività dolci sorprese per tutti.

Sabato 6 gennaio 2018, ore 11.30

C’era una volta

laboratorio ludico-didattico per bambini dai 6 ai 10 anni

Dopo la presentazione del Castello con la lettura di filastrocche in rima, i piccoli incontreranno un misterioso Mago che li coinvolgerà in esperimenti e magie medievali per creare pozioni magiche, “fuochi d’artificio”, draghi, torri e fantastici personaggi di creta da portare a casa? Intanto i genitori potranno partecipare alla visita didattica al sito.

Modalità di partecipazione

Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibilial numero 06.39967999

Tariffe

Laboratorio per bambini

intero euro 8.00 a bambino + ingresso gratuito al sito

ridotto euro 6.00 per i fratelli + ingresso gratuito al sito

I genitori possono partecipare contestualmente a una visita didattica in calendario il 24 dicembre e il 6 gennaio

euro 6.00 a persona + euro 6.00 biglietto di ingresso ridotto al sito