Capodanno ed Epifania al Castello di Bracciano

Il 1°, il 6 e il 13 gennaio 2019, alle 15, la Compagnia Teatro Helios organizza una visita speciale per bambini e famiglie nelle sale del castello di Bracciano, con tanti personaggi da incontrare e storie da vivere e ascoltare.



“Il re del lago e la principessa Artemisia” è un percorso magico e leggendario che si perde nella notte dei tempi, con personaggi e racconto finale nella sala delle storie.



Età consigliata: 3-9 anni

Costo: 15 euro (gratis per bambini di 3 anni non compiuti)

Prenotazione obbligatoria (posti limitati): 0637898409 – 3293106062 – info@teatrohelios.it

Link: www.teatrohelios.it



Castello Odescalchi di Bracciano

Via del lago 1