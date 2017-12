Il 6 gennaio Epifania al Castello di Bracciano: visita speciale per bambini.



Si tratta di un interessante e divertente percorso tra storia e leggenda con attori e pupazzi, un viaggio in un mondo parallelo fatto di sensazioni, suoni, musica e parole.



Durante la visita al castello la guida sarà affiancata da un topo birbante Nel percorso si incontreranno personaggi leggendari come il Re del Lago, il Cavaliere Everso, che insieme ai bambini, entreranno come protagonisti nella storia per rivivere la trama di un’antica leggenda legata al lago e al castello . A fine percorso si assisterà al racconto nella magica sala del pozzo....



posti limitati info e prenotazioni 06- 99900016 - 329 3106062

ingresso 15 euro (o-3 anni n.c. gratuito)

info@teatrohelios.it

www.teatrohelios.it