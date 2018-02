Enzo Pietropaoli e Eleonora Bianchini - DOS

“DOS” in spagnolo significa “due”, concisione, sintesi e semplicità, il punto di partenza e il traguardo di questa nuova proposta musicale di Enzo Pietropaoli e Eleonora Bianchini.

Il duo “voce/contrabbasso” non vanta molti precedenti nella storia della musica e per questa ragione non si può considerare una formula facile, ma le sfide, così come la ricerca di confronti inter-generazionali, sono da anni una costante nell’attività dei due musicisti.

In DOS c’è un unico “pensiero” musicale che lega brani di diversa estrazione, una grande intensità, quella che solo la voce umana può dare, e un suono intenso, quello delle corde dell’anima.

Prenotazioni a sopracegente@gmail.com