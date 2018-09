Ensemble Platoni-Nicoletta in concerto al Teatro Studio Keiros

Approda a Roma, il 13 settembre alle ore 21:00, al Teatro Studio Keiros in Via Padova 38° (www.teatrokeiros.it), il Tour Nazionale dell’Ensemble Platoni-Nicoletta, formazione da camera costituita da giovani talenti italiani e premiata dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali e da SIAE nell’ambito dell’iniziativa «SILLUMINA copia privata per i giovani, per la cultura» che ha debuttato il 10 agosto al Piediluco Festival (Piediluco, TR).



«Si tratta di un’opportunità significativa per i giovani artisti del panorama musicale italiano che siamo decisamente lieti di poter cogliere e far diventare realtà» le parole del contrabbassista umbro, Francesco Platoni, solista e vincitore di diversi concorsi internazionali, membro dell’ensemble Ludus Gravis e professore dell’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI. Accanto a lui nella tournée si esibiscono Simone Nicoletta, primo clarinetto del Teatro Comunale di Bologna e Federico Nicoletta, pianista di recente laureatosi con lode presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, docente presso l’Istituto Musicale G. Verdi di Ravenna nonché vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali.



Il 13 settembre l’ensemble, nella sua composizione in duo contrabbasso e pianoforte, eseguirà un programma così articolato: Sonata n. 2 per Viola da Gamba e clavicembalo BWV 1028 di J.S. Bach; Sonata «Arpeggione» D821 di Franz Schubert e Paul Hindemith Sonata per Contrabbasso e Pianoforte.

I giovani artisti saranno impegnati poi con altre date in tutta Italia, in particolare a Bevagna, Lucca, Padova, Firenze e da gennaio a marzo a Fossano, Perugia, Treviso, Venezia, Rovigo e Macerata.



L’ensemble Platoni-Nicoletta ha una natura poliedrica e multiforme, composto dalla formazione del trio contrabbasso, clarinetto e pianoforte si esibisce in organico completo e in sue sotto formazioni. Affronta nelle sue proposte concertistiche brani di repertorio originale, pur essendo aperto alle innovazioni portate dalle nuove scuole compositive. Oltre a cimentarsi nella pratica della trascrizione, affronta anche spesso repertorio originale e repertorio ancorato alle radici tradizionali nazionali dei componenti dell’ensemble.