Ensemble Klavier in concerto

Venerdì 26 maggio alle ore 19.00, si presenta al pubblico per la prima volta in esclusiva in Italia il gruppo 'Ensemble Klavier', con un concerto spettacolare dedicato agli appassionati di musica classica, in particolare di pianoforte. 'Ensemble Klavier' conosciuto in tutto il mondo con il titolo '4 Men 8 Hands', è composto appunto da 4 giovani pianisti, formati presso i più rinomati conservatori europei; Bang Ki-Su, formato in Germania presso La Hochschule für Musik und Theater München, premiato in occasione di vari concorsi pianistici internazionali tra i quali il Concorso Nazionale di Musica - AMA Calabria. Young-joo Shin, formato presso il Conservatorio Trossingen, Germania e già protagonista in vari palchi internazionali a Saarbruken, Duisburg, Essen e tanti altri in Corea. Youn-hoon Cho, dopo essersi formato alla Seul University ha proseguito gli studi in Ungheria presso Franz Listz Academy of Music, vincitore al Concorso Internazionale di Osaka, suona in collaborazione con varie Orchestre. Seon-ho Lee ha partecipato a svariati concorsi nazionali e internazionali,incluso il Concorso Internazionale di Chicago e accompagna la rinomata pianista Hye-Ahn Kim durante i concerti duo. Non capita spesso di poter incontrare 4 pianisti di livello internazionale in un unico concerto. Ancor meno solito è ascoltare 4 pianisti suonare contemporaneamente dalle più classiche alle più particolari melodie. Tutto questo sarà possibile con 'Ensemble Klavier' : in programma musiche classiche come la Sinfonia N.5 di Bethoven, Notturni di F.Chopin, la colonna sonora del film 'Secret' conosciuta come 'Piano Battl Medley' che include rinomate musiche composte da F.Chopin, e tante altri brani composti dagli stessi pianisti, incluse alcune rivisitazioni di brani tradizionali. Allegato Presentazione Programma, artisti (inglese) Info Istituto Culturale Coreano, Piano 3 Via Nomentana 12 - 00161 Roma Venerdì 26 maggio ore 19.00 Ingresso Libero, fino a raggiungimento del numero massimo di posti