Enrique Iglesias in concerto a Roma

Enrique Iglesias sta per tornare a Roma. Il cantante spagnolo ha deciso di fare tappa anche a Roma per festeggiare i suoi 20 anni di carriera.L'appuntamento con i fan romani è per il prossimo 5 maggio 2019 a Roma, al Palazzo dello Sport.

La carriera di Enrique Iglesias

Dagli esordi ad oggi, il figlio di Julio ne ha fatta di strada. Il suo curriculum conta ben 11 album dal successo planetario e circa 100milioni di dischi venduti in ogni parte del mondo. Il suo entusiasmo, la sua carica, ma anche la sua sensualità hanno conquistato il pubblico sin dal suo debutto. Negli ultimi anni, poi, Enrique Iglesias si è distinto con i suoi tormentoni estivi, tra cui Bailando, El Perdon, Duele el Corazon.

Il concerto di Enrique Iglesias a Roma

Enrique Iglesias sarà a Roma in un'unica data, il prossimo 5 maggio al Palazzo dello Sport dell'Eur. I biglietti sono già in vendita su Ticketone.it a partire da 49 euro.