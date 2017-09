Per il secondo appuntamento dedicato all'editoria e agli scrittori, Red Factory ospiterà Enrico Sitta per parlare del suo "Quando Di Caprio scroccava sigarette".

Quando Di Caprio scroccava sigarette: Enrico Sitta a Read Factory

Dal passaporto di Kurt Cobain che passa di mano in mano, ad un autografo del cantante degli Iron Maiden esibito su un paio di jeans strappati, passando per un incontro mancato con John Frusciante, un concerto annullato dei Rage Against the Machine e lo sguardo penetrante di Eddie Vedder.

E poi il tabagismo di Leonardo DiCaprio, il sorriso di Cameron Diaz e gli Inter Rail in giro per l'Europa dormendo in stazione. Sono solo alcune delle curiosità, degli aneddoti e delle cose realmente accadute, che Sitta racconta nel suo libro, vissute con gli occhi di un adolescente innamorato della sua città, della musica e della politica di quegli anni.

Ne parlerà con l'autore Giovanni Acquarulo, giornalista Rai.