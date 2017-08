Enrico Pieranunzi & Rosario Giuliani presentano Duke’s dreams a villa Celimontana

Sabato 19 Agosto presso Villa Celimontana Enrico Pieranunzi & Rosario Giuliani presentano Duke’s Dreams

Concerto alle ore 22.00





Dopo due decenni di splendida collaborazione nei contesti più diversi Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani si ritrovano in studio per un progetto tutto loro. Pubblicato dalla prestigiosa etichetta tedesca Intuition, Duke’s dream, rende omaggio a Duke Ellington, vero gigante della musica del XX secolo le cui geniali composizioni - tra queste le notissime Satin Doll, Come Sunday, I Got it bad - vengono interpretate dai due musicisti attraverso riletture raffinate ed originali. In Duke’s dream Pieranunzi e Giuliani esprimono al meglio quella comune visione della musica che da tempo ha fatto di loro due protagonisti assoluti della scena jazzistica internazionale.





Line up:

Enrico Pieranunzi piano

Rosario Giuliani sax





Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free