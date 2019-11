Enrico Montesano in “Monologo non autorizzato” al Teatro Tirso de Molina

EVENTO STRAORDINARIO

STAGIONE TEATRALE 2019/2020

ENRICO MONTESANO

in “MONOLOGO NON AUTORIZZATO”

dal 26 Dicembre 2019 al 19 Gennaio 2020



Era inevitabile! Dopo Rugantino, il Marchese del Grillo ed il Conte Tacchia, tutti ampiamente premiati dal pubblico, che ringrazio, era ineludibile che sentissi il desiderio di fare uno spettacolo da solo.



Un monologo. Un ritorno alle origini! Da tempo pensavo a una cosa del genere, avevo lavorato al testo, lo spettacolo era pronto, avevo bisogno di recitare, non potevo stare fermo. Certi spettacoli vanno fatti subito, sono legati al momento... sentono gli umori! Si è presentata quest’occasione e l’ho presa al volo.

Perché in un piccolo teatro come il Tirso de Molina?

Domanda retorica. Dice: “Allora perché te la sei fatta?” “Perché prima o poi me l’avrebbe fatta qualcun altro!” Un teatrino mi riporta alle origini, mi solleva da allestimenti complessi, obblighi ed incombenze varie. In cambio offre leggerezza e stretto contatto con il pubblico e questo stimola la fantasia e pungola la creatività! E poi non esistono teatri piccoli o grandi, belli o brutti! Esistono teatri, punto!

L’ultima volta che vidi Paolo Villaggio recitava al teatrino della Cometa. A Broadway, Al Pacino recitava Shakespeare in un piccolo teatro. È libertà!

E quando un Attore, va a recitare in un Teatro, scatta la scintilla dello spettacolo, e in quel teatro, la sera, invece di stelle si accendono parole!



Il nuovo spettacolo della prossima stagione 2019-2020 si intitola:



“Monologo non Autorizzato”

con i Pezzi Forti



Come dite adesso in italiano? “Stend up comedy”? Ecco bravi questo faccio! Uno spettacolo che si svolge in piedi”, nel senso che io sto in piedi ma voi pubblico, comodamente seduti. Sarà uno spettacolo soprattutto di parola, dove racconterò e intratterrò su argomenti leggeri e non.

Cercherò di unire il futile al dilettevole...e fors’anche al “delittevole”... perché sarò politicamente scorretto e non autorizzato! Non tralascerò i miei pezzi forti, ovvero i personaggi più popolari: dalla Romantica Donna Inglese, a Torquato il pensionato, a Zia Sally con i suoi strampalati consigli, il tutto però aggiornato e con testi nuovi di zecca! Una parte del monologo, tra una imitazione ed una barzelletta politicamente scorretta, conterrà le canzoni satiriche del cantautore Femo Blas, per gli amici Blas Femo, un nuovo personaggio che ha incontrato i favori del pubblico in rete.

Questo monologo “non autorizzato” giocherà sulla nostra attuale situazione, che offre quotidianamente abbondanti spunti.

Ce n’è per tutti i gusti! Arrivederci, a presto!



PREZZI BIGLIETTI:

Posto unico Intero € 40

Ridotto abbonato € 35



ORARI SPETTACOLI:

Dal Mercoledì al Sabato ore 21

Mercoledi 1 gennaio ore 17.30

Domenica ore 17.30